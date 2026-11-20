勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣後，從8連勝迅速轉向4連敗，更是達成自2013年3月以來，首度連3場得分不到95分的慘澹「里程碑」。而陣中老將格林（Draymond Green）也成為風口浪尖，因缺乏自主進攻能力，被外界批評「沒有柯瑞就沒有用處」，甚至出現要將這位防守核心轉向替補的聲音。對此，主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪時力挺子弟兵，並強調從來沒有將格林移出先發的想法。

自2014~15賽季柯爾執教勇士以來，格林出賽的801場中僅7場替補，作為防守端不動核心的他雖然在近年因年齡增長表現下滑，但依然是陣中不可或缺的組織和團隊防守指揮官，本季場均6.5次助攻也是全隊最高。因此，柯爾打算尋求其他止敗解方，而非將格林置於板凳席，「他（格林）是我們最好的防守球員，我甚至從來沒有過讓他替補出戰的想法。」

不過勇士目前缺少柯瑞，再加上傷兵滿營的情況，火力空缺依然是一大問題，失去「柯有引力」後，陣中其餘得分點波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）也陷入低潮，命中率僅32.3%和29.6%。作為解方，柯爾在日前對上獨行俠的比賽中，將中鋒貝西（Charles Bassey）放上先發，也成功讓球隊首節僅落後10分，和前兩場的25、24分相比較為止血。

「我們希望可以讓整體陣容高大一些，所以放上貝西，同時也能解放倫德伯格的空接威脅和幫助格林保護禁區，尤其他要防守佛雷格（Cooper Flagg），我們需要給他一點支援。是的，我們需要嘗試一些新東西，這就是我們現在的處境。」

勇士今天對上灰熊以98：126吞下5連敗，而格林今天因手肘傷勢管理並未上場。對於球隊目前的艱難狀況，柯爾說道：「我們傷兵滿營，但大家真的打得非常努力、拼盡全力、團結一致，我們能做的只有這些。情況會好轉的，但我們必須盡一切努力。」