近期在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）缺陣下仍在過去8場比賽收下7勝的灰狼，今天在主場迎戰衛冕軍尼克，儘管整場比賽一路落後，但第四節狼群外線火力全開，並在防守端成功僅讓尼克攻下12分，但比賽最後關頭卻因為自身失誤，錯失追平機會，最終尼克就以102：99擊敗灰狼，收下3連勝。

灰狼今年休賽季在交易來小鮑爾（LaMelo Ball）後，與愛德華組成進攻破壞力強大的後場組合，不過愛德華開季僅打了4場比賽就因膝傷動刀，但灰狼仍是在小鮑爾與優異的團隊戰力加持下，在開季前15場比賽拿下11勝，戰績絲毫不受愛德華缺席影響。在今天賽前，愛德華在受訪時透露，自己的歸期沒有時間表，也不希望因此影響到球隊目前的節奏。

但今天來訪的尼克來勢洶洶，尤其是面對前東家的「前狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）在首節就火力全開攻下10分，加上布朗森在第三節有單節14分的表現，幫助尼克在第四節開打前仍保持12分領先優勢。

不過第四節灰狼外線火力甦醒，包括萊爾斯（Trey Lyles）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和小鮑爾連續投進三分球，幫助灰狼在比賽最後5分半鐘追到僅剩4分差距。

但隨後尼克靠著灰狼連續出現失誤，由唐斯和布里吉斯（Mikal Bridges）連得5分止血，儘管灰狼在麥克丹尼爾斯完成技術犯規罰球後，戈貝爾先是在籃下爆扣，多森姆（Ayo Dosunmu）又投進灰狼本節第四記三分球，雙方回到3分差距。不過灰狼在比賽結束前卻又出現致命失誤，錯失追平比數機會，最終尼克就以3分差距險勝，收下3連勝。

尼克今天以唐斯攻下22分、12籃板表現最佳，布朗森則有21分，不過兩人在第四節全面熄火，成為險遭到灰狼翻盤的關鍵。至於灰狼則以庫明加（Jonathan Kuminga）23分最佳，麥克丹尼爾斯與小鮑爾分別有17分與15分、8籃板、8助攻演出。