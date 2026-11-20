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NBA／勇士又被灰熊虐爛！柯瑞缺陣後4場共輸109分
勇士隊昨天輸給獨行俠隊，今天與灰熊隊交手，又以98：126輸球，苦吞5連敗。當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣後，4場比賽總共輸掉109分。
兩隊都是連2天出賽，柯瑞連4場缺陣，勇士老將格林（Draymond Green）今天也高掛免戰牌，灰熊主控傑洛姆（Ty Jerome）則因傷連休4場。
本場比賽灰熊從未落後過，第三節前段一波9：0攻勢，建立15分領先。第四節灰熊持續擴大領先，比賽剩4分13秒領先30分，雙方換上板凳球員，進入垃圾時間。
灰熊威爾斯（Jaylen Wells）砍進全場最高的22分，考沃德（Cedric Coward）拿下19分，選秀探花布瑟（Cameron Boozer）和普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）都進帳16分。
勇士表現最好的是中鋒貝西（Charles Bassey），繳出16分13籃板，外帶2阻攻1抄截。倫德伯格（Yaxel Lendeborg）11投3中，得到11分8籃板7助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和理查德（Will Richard）攻下15分。
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