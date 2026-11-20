前一場比賽遭到活塞中斷12連勝且還傷了後場大將哈波（Dylan Harper）的馬刺，今天在主場迎戰快艇陷入苦戰，快艇在先發球員多點開花的情況下，一度在第三節取得領先，不過比賽後段馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在攻守兩端重拾宰制力，最終在他32分、11籃板領軍下，馬刺就以124：112取勝。

2026-11-20 11:52