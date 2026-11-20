本季轉戰76人的詹姆斯（LeBron James）即將在12月迎來42歲生日，雖然得分下滑，不過作為聯盟年紀最大的他依然能用全能身手影響比賽，根據數據媒體《Stat Defender》統計，開季至今這位老將的防守在限制對手投籃命中率上高居第一，超越馬刺巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和雷霆西班牙長人瑪拉（Aday Mara）。

詹姆斯現在已不是過去的持球核心，但6次入選年度防守陣容的他，透過防守持續為76人注入活力。「Stat Defender」統計本季球員限制對手投籃命中率的排行榜，並將範圍限制在至少100次出手中，結果發現對手面對「詹皇」的命中率僅32.5%，獨走全聯盟，在他之後的則是瑪拉的34.2%和溫班亞瑪的34.6%。

詹姆斯用實力證明自己「油箱還有油」，幫助76人以13勝3敗位居東區龍頭。至於失去這位巨星的湖人也「各自安好」，根據媒體《Sleeper Lakers》數據顯示，詹姆斯出走後湖人的場均得分122.8分、進攻效率123.0都是聯盟第一，淨效率+7.9則是聯盟第6，並且同樣以13勝3敗，以打出對標76人的西區第一戰績，而當家唐西奇（Luka Doncic）狂轟場均38.8分，位居聯盟得分王。

《Sleeper Lakers》分析，湖人現在由唐西奇掌控進攻，第二得分點里夫斯（Austin Reaves）也有更多開火權，角色球員定位也更明確；76人則是讓詹姆斯減少主動進攻，讓球隊明星盡情開火，表現也十分出色，文中指出「湖人過去幾季的失敗或許從不是詹姆斯的能力有問題，而是相容性不佳。」