許多NBA球星賺進大把鈔票後仍十分節儉，詹姆斯（LeBron James）總是尋找免費WIFI，「詹姆斯好友」勇士隊格林（Draymond Green）最近也在節目提到，他絕對不會把瓶裝水留在飯店房間，因為在他的成長過程中，瓶裝水曾是一種奢侈品。

格林透露每次客場征戰進入飯店時，桌上都會有6瓶水，但可能只待12小時左右就離開，要把6瓶水喝完的機率很低。格林強調，「每當我要離開飯店房間時，就是沒辦法把瓶裝水留下。如果還剩2瓶沒開過的水，或是4瓶，我就會把它們放進行李箱，有的放進隨身行李。我甚至會拿飯店提供的袋子，把水全裝進去。」

格林解釋這樣做是出自於童年經歷，「小時候如果家裡能買瓶裝水，那一定是因為我們手頭稍微寬裕。如果把一瓶水放在那，卻沒有把整瓶喝完，我媽媽一定會抓狂，我可能會把一支手錶忘在飯店，但絕對不可能把瓶裝水留下來。」

值得一提的是，格林本季年薪約2767萬美元，生涯累積年薪約2.56億美元。