國王隊今天在主場以107：128輸給太陽隊，超級新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）狂轟36分又做白工，老將拉文（Zach LaVine）直言，不希望年輕人垂頭喪氣。

艾卡夫上半場就砍21分，第三節再進帳14分，但國王防守形同虛設，太陽第四節前段徹底拉開差距，國王終場以21分之差吞敗。

艾卡夫全場22投11中，罰球10中8，攻下36分6助攻，拉文得到全隊次高的18分。太陽球星布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）都拿下29分。

今天輸球後，國王本季主場戰績0勝9敗，整體戰績1勝13敗，勝率7.14%，如果按這個勝率計算，本季打滿82場戰績會是6勝76敗（史上最差9勝73敗）。艾卡夫賽後表示，「必須繼續保持高昂的士氣，最重要的事，就是大家要團結在一起，確保我們能一起度過這段艱難時期。」

現年31歲的拉文明年休賽季就會成為自由球員，他受訪時談到球隊的困境，「不希望那些年輕球員垂頭喪氣，接著逐漸陷入一種心態，覺得『好吧這樣也沒關係，我們以後就是這樣打球了。』這樣真的很糟糕。」

拉文強調，「現在真的沒太多正面的事可以說，我必須實話實說，我們戰績就是1勝13敗。我們觀看比賽影片，檢視哪些地方做得好，一般大眾看不到這些事，他們不會看到我們付出的努力，也看不到我們為了爭取勝利投入的一切。」