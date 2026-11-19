湖人隊昨天剛在延長賽收下9連勝，今天面對戰績後段班的爵士隊卻以97：109吞敗，儘管總教練瑞迪克（JJ Redick）為出現9次失誤的湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）緩頰，唐西奇仍說「無法接受」自己表現，必須以更好方式領導比賽。

瑞迪克提到，里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣下，唐西奇要自己創造投籃機會，「我認為這會消耗他的體力。擁有兩位頂級進攻組織者的優勢就在此，顯然當他們都在場上時，比賽會輕鬆很多。」

瑞迪克認為唐西奇身為一名明星球員，密集賽程下造成的疲勞影響表現，但今天28投僅10中的唐西奇不接受教練的緩頰，他說：「這不能成為藉口，所有NBA球隊都要打82場例行賽，所以這不是藉口。」

唐西奇本季前12場比賽場均攻下39分，命中率4成86，外線命中率達到4成06，還有7.8助攻、7.2籃板和1.9抄截。這兩場「背靠背」少了里夫斯下面對黃蜂隊和爵士，他數據下滑到32.5分，命中率3成71，外線命中率2成5，助攻7.0次、6.0籃板和1.5助攻也不及先前，兩場比賽合計還有14次失誤。

里夫斯上周碰公鹿隊時左腳跟受傷，連續3戰都缺席，瑞迪克今天賽前提到里夫斯已經恢復球場訓練，不過下一場和國王隊能否上陣還是未知數。