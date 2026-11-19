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NBA／湖人爆冷輸爵士創史上首見紀錄！葛萊姆斯：雙腿沒力了
爵士隊今天以109：97爆冷擊敗湖人隊，終結湖人9連勝。據OptaSTATS統計，爵士成為史上第一支賽前勝率比對手低70%且客場贏球的球隊。
本場比賽前，爵士戰績2勝13敗、勝率13.3%，湖人13勝2負、勝率86.7%，差距為73.4%，因此，爵士成為史上第一支賽前勝率比對手低70%且客場贏球的球隊。
兩隊都是背靠背賽程，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時透露，「我問球員：『今晚有誰覺得自己打得很好？』結果沒有人舉手。事實就是我們打得不好，沒任何一人表現出色，所以問題不在凱斯勒（Walker Kessler），不在唐西奇（Luka Doncic），也不在葛萊姆斯（Quentin Grimes），更不在瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），今晚沒有人打出一場好比賽。」
唐西奇雖攻下29分，但全場28投僅10中，面對爵士雙人包夾始終無法找到進攻節奏，第二節還情緒激動領到技術犯規，他賽後自責表示：「今天的表現完全無法接受，我必須用更好的方式帶領球隊，我得好好檢討這場比賽，然後繼續向前，從中學習。」
昨天狂轟生涯新高47分的葛萊姆斯，今天僅20分進帳，他說：「昨天全隊為了逆轉投入非常多情緒和能量，不到24小時就要面對一支實力比戰績更好的球隊。我們試著在第三節拿出所有剩餘能量，但就是不夠，雙腿已經沒足夠力氣了。」
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