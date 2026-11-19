勇士隊今天以94：116慘遭獨行俠隊痛宰，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）不忍苛責球員，坦言球隊被傷病問題徹底擊垮。

勇士過去3場比賽平均輸27分，目前傷兵名單柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）和威廉斯（Brandon Williams）年薪加起來破1.5億美元。

柯爾賽後受訪時坦言，「這就是我們目前所處的狀況，我們被傷兵問題徹底擊垮，球員們真的非常、非常努力競爭，認真打球，也始終團結一起，這是我們現在能做的一切。情況終究會好轉，但我們必須盡可能創造最好的條件，讓情況有機會改善。」

今年勇士在有柯瑞的情況下一度8連勝，但柯瑞倒下後，原本表現優異的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扛起主攻後發揮不理想，過去3場兩人合計場均26分，投籃命中率僅30.6%，三分命中率22.6%。

柯爾解釋，「很多球員現在太想靠自己完成一些事，倫德伯格上半場大概有4、5次運球後的後仰跳投，就是想靠自己扛起球隊。他知道我們需要他，所以他真的非常努力。波傑姆斯基也一樣。我們必須讓球轉移更流暢，為隊友創造更輕鬆的投籃機會。」