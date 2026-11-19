少掉兩大得分主力馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）的76人隊，今天作客魔術隊主場卻上演驚心動魄的戲碼，首節一度落後13分、全場最多落後達17分，但靠著板凳奇兵挺身而出與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）決勝期穩健操刀，逆轉斬斷魔術4連勝，開季至今關鍵時刻（Clutch Time，比賽最後5分鐘、分差在5分內）拿下11連勝，追平近30個球季開季第三長紀錄。

76人開季前16戰打出聯盟頂尖水準，但過程宛如雲霄飛車。此役面對魔術，首節打完落後13分是本季次高，進攻一度顯得窒礙難行，不過費城軍團並未崩盤，從各節逐步蠶食分差，平時較少獲得上場時間的綠葉紛紛跳出。新秀菲隆（Labaron Philon Jr.）挹注10分，替補後衛洛夫（Caleb Love）投進三分球，七呎六吋長人法爾（Tacko Fall）雖僅拿2分，但76人改打區域聯防時，他鎮守禁區讓魔術球員頻頻發生失誤，徹底改變戰局。

教頭諾斯（Nick Nurse）賽後坦言，這晚不得不啟用不少平時上場時間有限的球員，「我們需要所有支援，這些傢伙也都做到了。」他也透露讓馬克西、布朗與韋德休戰，多半是出於謹慎考量。

安比德今天也延續回溫腳步，連兩戰扛起全隊火力，攻下27分；埃奇庫姆則在第四節獨拿13分、全場貢獻24分，展現初生之犢不畏懼的氣勢，賽後他直言，「我愛關鍵時刻，我不害怕。」

拿下22分、6助攻的詹姆斯（LeBron James）賽後也盛讚這是開季至今最佳勝仗之一，並表示他們已經見慣大風大浪，愈到緊張關頭自己心跳與焦慮反而愈低。76人本季已累積6場雙位數逆轉勝，獨居聯盟之冠，下一戰將於台灣時間周日主場迎戰公鹿隊。