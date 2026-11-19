勇士隊與鵜鶘隊日前交手，昔日冠軍後衛波爾（Jordan Poole）賽後被問到，未來是否願意重返生涯起點金州時，幾乎沒等問題說完就回答「願意」。這番話不只獲得柯瑞（Stephen Curry）支持，曾在2022年訓練中揮拳打向他的格林（Draymond Green），近日更在節目上給出極高評價，直言波爾是自己看過最能暫代柯瑞角色的球員。

格林在個人節目談到勇士長年面對的難題，也就是當柯瑞不在場時，誰能維持同樣的進攻節奏。他說：「我看過最能頂替柯瑞、讓球隊繼續以相似方式運轉的人，其實是波爾。當然，我不是說他變成了柯瑞，但2022年柯瑞缺陣那幾個月，他真的打得非常好，在那個角色裡令人印象深刻。」

這段讚美之所以特別，正因兩人的關係曾幾乎走到無法修補。2022年10月勇士訓練期間，格林與波爾發生衝突，格林揮拳擊中波爾，事件也成為球隊在奪冠後逐漸失去凝聚力的轉折點。波爾雖打完該季，仍在隔年休賽季被交易至巫師隊，不過格林如今不避談自己的錯誤。他日前被問到波爾回歸的可能性時說：「我們有過問題，而那件事是我搞砸的，就這樣。但我不是會記恨的人，也不會為了自己去阻礙別人。如果他想回來，那是可以理解的；但這不是格林的問題，而是勇士隊的決定。」

波爾回到大通中心時，也毫不掩飾對老東家的感情。他說：「是的，這裡感覺就像家。開進球場、過海灣大橋，一切都很自然。我的打法其實很適合這裡，我們也曾一起拿過冠軍。」波爾接著提到，自己本季合約到期、明年夏天將成為自由球員，「你永遠不知道會發生什麼事。但如果有哪裡讓我感到最自在，大概就是我生涯開始的地方。」

柯瑞同樣給出正面訊號。他表示，波爾仍是自己最希望再次合作的前隊友之一，「我合作過的球員裡，幾乎沒有誰是我不願意再一起打球的，波爾就在名單最前面。」從籃球角度看，勇士確實見過波爾最接近球星等級的模樣。2021-22球季，他場均攻下生涯新高18.5分，勇士奪冠之路場均也有17分；在柯瑞缺陣的17場例行賽，他更繳出場均25.6分、5.6助攻、4.7籃板的數據，曾連17場至少攻下20分。

不過重逢目前仍只是雙方釋出的善意，而非實際操作。27歲的波爾本季因左腳踝傷勢與生病只出賽5場，場均6.2分、投籃命中率僅19.6%；勇士未來若要補強，也得衡量防守需求、薪資空間與波爾重返爭冠隊伍後的定位，但至少在情感層面，那扇原本被一拳重重關上的門，如今已重新打開。