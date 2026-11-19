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NBA／騎士不敵「客場之王」灰熊 戰犯梅里爾談2罰0中：我很震驚
騎士隊今天在關鍵時刻逼出灰熊隊發球失誤，但生涯罰球命中率89.2%的射手梅瑞爾（Sam Merrill）竟2罰0中，讓灰熊終場以124：121拿下勝利，本季客場8勝0敗，全聯盟剩灰熊和馬刺客場沒輸過。
灰熊當家後衛傑洛姆（Ty Jerome）連3場缺陣，騎士則是側翼悍將華森（Peyton Watson）無法上場。本場比賽戰況一路膠著，關鍵時刻騎士落後1分，逼出灰熊發球失誤，梅瑞爾切入後製造犯規站上罰球線，生涯罰球命中率89.2%竟然2罰0中。隨後灰熊漢崔克斯（Taylor Hendricks）獲得2罰穩穩命中，成功以3分差贏下比賽。
灰熊開季豪取6連勝，但仍被部分球迷視為曇花一現，經歷5戰4敗後，又拉出一波4連勝，目前11勝4敗並列西區第4，客場8勝0敗聯盟最佳。頂替傑洛姆打先發的史班瑟（Cam Spencer）全場11中9，得到26分，考沃德（Cedric Coward）拿下20分，探花布瑟（Cameron Boozer）和漢崔克斯都進帳18分。
騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）27投14中，砍下34分，哈登（James Harden）只有14分9助攻。拿下7分的梅瑞爾賽後直言，「我覺得是我害球隊輸掉這場比賽，我真的很震驚竟然發生這種事，這種情況通常不會發生在我身上。」
騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示：「我覺得我們真的很努力，比賽最後階段獲得很好的機會。我們沒能投進關鍵球，但他們投進了，必須給他們很大的肯定，打得非常出色。」
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