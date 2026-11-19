巫師隊與暴龍隊昨天上演一場「連敗苦主」對決，最終由巫師率先解套。戴維斯（Anthony Davis）攻下25分、14籃板，狀元迪班薩（AJ Dybantsa）繳出生涯首度雙十的23分、12籃板，巫師以103：99險勝，結束難堪的8連敗；少了3名主力的暴龍則吞下6連敗。

巫師季初一度打出4勝3敗佳績，隨後卻一路下滑，8連敗期間平均輸掉16.6分。此役面對同樣低迷的暴龍，巫師5名先發全數得分上雙，喬治（Kyshawn George）貢獻20分，薩爾（Alex Sarr）與楊恩（Trae Young）分別有13分、11分進帳，終於止住連敗頹勢，迪班薩在關鍵第4節展現狀元身手。暴龍靠奎克利（Immanuel Quickley）在第3節末投進三分球，以79：78反超，但薩爾在末節灌籃開啟巫師一波11：0攻勢，喬治再命中三分球，將領先拉開到91：82，暴龍末段仍奮力反撲，巴特爾（Jamison Battle）三分球命中、華特（Ja'Kobe Walter）切入得手，一度追到102：99。不過巴特爾最後3秒的追平三分失手，戴維斯搶下籃板後兩罰一中，替巫師鎖定勝局。

狀元迪班薩繳出生涯首度雙十。 美聯社

戴維斯賽後將焦點放在19歲的迪班薩身上，他說：「23分、12籃板？太驚人了。他是非常出色的球員，看他打球很有趣。當然還會犯一些菜鳥錯誤，但他的灌籃、投籃能力和防守能力都很棒，他是我的菜鳥。」談到迪班薩在末節不斷衝擊籃框，戴維斯也指出，「我們就是讓他在轉換進攻中持球攻擊，往禁區切入、製造犯規、站上罰球線。他的侵略性很重要。」巫師終於回到勝利軌道，不過戴維斯也沒有被一勝沖昏頭。他說：「這感覺很好。這段時間很艱難，所有人都輸得很悶、很挫折。能在8連敗後贏球當然很好，但問題是，我們要怎麼把它延續下去？」

暴龍方面，奎克利拿下24分，巴特爾投進5記三分球、得到19分，華特則有18分、7籃板、6助攻，但仍無法填補陣容缺口。雷納德（Kawhi Leonard）因左膝傷勢管理持續缺陣，巴恩斯（Scottie Barnes）左腹股溝傷勢管理、巴瑞特（RJ Barrett）右腿後肌緊繃也臨時休兵，先發前鋒莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）更在上半場因身體不適退場，暴龍此役罰球14投僅7中，且已連3戰在罰球線失常；前兩戰面對尼克隊，分別是19投10中、18投10中。傷兵潮固然讓暴龍戰力大減，但關鍵時刻的基本功不穩，也成為6連敗期間最難忽視的問題。

巫師下一戰將作客公牛隊，暴龍則要前往底特律挑戰活塞隊，兩隊都將在NBA盃小組賽尋找反彈機會。對巫師而言，這一勝或許只是止血；對暴龍而言，如何撐過殘陣、找回罰球與末節執行力，已成為比連敗數字更迫切的難題。