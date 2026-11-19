聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／上季爐主本季繼續輸 籃網慘敗公牛30分讓藍道直呼尷尬
原本戰績同是3勝10敗的籃網隊和公牛隊今天正面對決，籃網只有開賽短暫領先過2分，最終以107：137慘敗，讓球星藍道（Julius Randle）形容是「尷尬」的一場大敗。
公牛上半場轟進隊史最多的15記三分彈、全場投進21球，前三節單節得分至少都達35分；第二節外線11投7中的公牛，第三節最多領先達到107：70，下半場也一路維持至少20分領先，8連敗後收下近4戰的第3勝。
今天攻下17分的藍道說，不知道該說什麼，但這是一場很「尷尬」的比賽，「在聯盟打了13年，這是我參與過最差的比賽之一。重要的不是分數，而是榮譽和努力。」
籃網過去三季都在東區排後段班，今年夏天從灰狼隊交易來3度入選全明星賽的藍道，希望帶起團隊年輕球員，但今天吞下3連敗後4勝10敗的戰績仍排東區倒數第二，僅優於1勝14敗的公鹿隊。
藍道本季場均有20.9分貢獻，但沒能轉換成球隊勝場，來自西班牙的教練費南德茲（Jordi Fernandez）無奈說：「我可以說西班牙文，因為說英文他們也不懂，所以我會持續嘗試看哪種語言行得通。不過，我們的努力確實沒好成果。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。