原本戰績同是3勝10敗的籃網隊和公牛隊今天正面對決，籃網只有開賽短暫領先過2分，最終以107：137慘敗，讓球星藍道（Julius Randle）形容是「尷尬」的一場大敗。

公牛上半場轟進隊史最多的15記三分彈、全場投進21球，前三節單節得分至少都達35分；第二節外線11投7中的公牛，第三節最多領先達到107：70，下半場也一路維持至少20分領先，8連敗後收下近4戰的第3勝。

今天攻下17分的藍道說，不知道該說什麼，但這是一場很「尷尬」的比賽，「在聯盟打了13年，這是我參與過最差的比賽之一。重要的不是分數，而是榮譽和努力。」

籃網過去三季都在東區排後段班，今年夏天從灰狼隊交易來3度入選全明星賽的藍道，希望帶起團隊年輕球員，但今天吞下3連敗後4勝10敗的戰績仍排東區倒數第二，僅優於1勝14敗的公鹿隊。

藍道本季場均有20.9分貢獻，但沒能轉換成球隊勝場，來自西班牙的教練費南德茲（Jordi Fernandez）無奈說：「我可以說西班牙文，因為說英文他們也不懂，所以我會持續嘗試看哪種語言行得通。不過，我們的努力確實沒好成果。」