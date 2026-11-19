《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA6）上架首日，社群瘋傳一段灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在遊戲裡投出超大麵包的影片，網友笑稱Rockstar連他的投籃弱點都精準還原，甚至比《NBA 2K27》更寫實。不過追查後發現，這並不是GTA6真的能操作戈貝爾，而是一支把遊戲主角後製成戈貝爾模樣的二創迷因。

這支影片廣泛流傳的原始貼文，來自X帳號「Fliff（@fliff）」，該帳號直接寫下「你真的能在GTA6操作戈貝爾」，讓不少玩家信以為真。影片中，身穿灰狼21號球衣的「戈貝爾」在海濱住宅旁的籃框持球，僵硬運球後起跳投籃，結果球嚴重偏離籃框，畫面相當荒謬，但比對遊戲先前公開的籃球片段後可發現，這段動作原本是主角傑森（Jason）在住家外練投，二創者將人物臉部與球衣置換成戈貝爾，藉此製造「GTA6連投籃能力都掃描進遊戲」的效果。Rockstar目前沒有公布任何可操作NBA球星的內容，更沒有證實戈貝爾出現在遊戲中。

迷因之所以毫無違和感，正是因為戈貝爾在現實中本就以護框、籃板與禁區終結聞名，外線投射從來不是招牌武器。網友因此笑翻，紛紛留言「這比2K還準」、「至少他敢出手」、「Rockstar把弱點也做進去了」，事實上，GTA6確實加入籃球小遊戲，官方公開畫面可見傑森能在戶外球場持球投籃，畫面也有瞄準與出手提示。不過，這並非籃球模擬遊戲，重點仍是讓玩家在罪惡城的開放世界中多一項休閒活動，至於「投進後會提升專注值，進一步增加投籃準度」的說法，主要來自先前流出的開發版本與玩家解析，Rockstar尚未完整說明正式版機制，不能直接視為官方確認內容。

這波玩笑之所以特別有梗，還在於Rockstar與《NBA 2K》發行品牌2K同屬Take-Two Interactive旗下。玩家看到戈貝爾的離譜一投，才會忍不住補刀：「同一家公司的GTA6，居然比2K更懂戈貝爾。」