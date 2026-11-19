遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA6）今天全球上架，邁阿密熱火隊昨天搶先把主場卡塞亞中心變身「罪惡城（Vice City）」，不只穿上限定球衣、使用一夜限定球場，還在主場轟下137分，以137：130擊敗公鹿隊達成6連勝。從未玩過GTA系列的熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）也被現場氣氛感染，賽前公開向遊戲商Rockstar Games喊話：「我從沒玩過，但當然知道這款遊戲。如果他們願意送我一台主機，我會玩。我現在很好奇，想試試看！」

GTA6的虛構城市「罪惡城」取材自邁阿密，熱火與Rockstar籌備超過2年，把場館外招牌、場內動畫、球衣、球場、商品與餐飲全面改裝。球隊甚至在這一夜直接以「Vice City」之名出賽，讓一場例行賽變成電玩與職業運動少見的大型聯名企畫，熱火此役在首節就打出34：23攻勢，半場取得74：48大幅領先。今夏轉戰熱火、首度面對老東家的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出27分、13籃板、9助攻的準大三元，阿德巴約（Bam Adebayo）也攻下26分，米契爾（Davion Mitchell）飆進6記三分球、貢獻24分，幫助熱火戰績提升到9勝6敗。

阿德巴約賽前談到這次合作時表示：「邁阿密的文化很特別，能透過遊戲讓所有人感受到這座城市，最令人興奮。」他也將擔任月底推出的《NBA 2K27》罪惡城特別版封面人物，成為這波跨界企畫的另一個主角，熱火球員日前已收到Rockstar、PlayStation與行李箱品牌RIMOWA送出的特製禮盒，內有GTA6遊戲、客製主機與控制器。反倒是主帥史波斯查仍在等「官方邀請」，成為這一夜最有喜感的插曲。

公鹿隊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）賽後也肯定這次合作。他說：「我不是玩《俠盜獵車手》長大的，我以前比較玩運動類型遊戲；但運動和娛樂能這樣跨界合作，對所有人都是很好的機會，可以替各方帶來更多球迷。」公鹿後衛赫洛（Tyler Herro）則早已下載遊戲，賽前笑說自己清楚罪惡城對邁阿密的意義，「GTA是最受歡迎的遊戲之一，我的小孩當然不能玩，但我會玩，我得看看這到底有什麼魅力。」另一名重返邁阿密的前熱火球員哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）也坦言，從沒看過一款遊戲能讓整座城市如此瘋狂，自己已決定跟上熱潮下載。

熱火限定「Vice City」球衣在場館開門後約90分鐘內售罄，原價120美元的商品甚至迅速在轉售市場喊到破千美元。對熱火而言，這一夜不只是137分的大勝，更是成功把一場NBA例行賽，變成全球玩家都想參與的「GTA6上架派對」。