美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）季前表示不看好湖人隊「白人三巨頭」，結果湖人開季打出聯盟第一戰績打臉，如今史密斯在節目上改口，稱湖人白人球員很強，但相關言論遭2002年NBA選秀榜眼威廉斯（Jay Williams）質疑「種族歧視」。

湖人休賽季交易來白人中鋒凱斯勒（Walker Kessler），與唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）組成三巨頭，又簽下白人內線瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），史密斯就質疑湖人刻意找白人球員，且不看好這組陣容。

如今湖人用戰績打臉史密斯，今天史密斯在節目改口稱湖人球員很強，但他仍不看好湖人奪冠，「在我有生之年，從沒看過像他們現在這樣組建的球隊，最後能奪下總冠軍，我不認為今年會看到這樣的事發生。我正在觀察這些傢伙，表現看起來真的非常出色，這些白人兄弟真的很會打球，這可是NBA，你們真的要讓他們拿總冠軍？我們拭目以待吧。」

史密斯多次強調白人球員，許多網友質疑他種族歧視，2002年選秀榜眼威廉斯更是在社群平台發文對史密斯開砲，「這聽起來就像1930或1940年代會聽到的言論，只不過種族間的角色完全顛倒了。想想看，這是多麼令人不安的事。」

威廉斯強調，「我們花好幾個世代的時間努力奮鬥，就是為了確保運動員受到評價，是依據他們的天賦與實力，而不是膚色。如今，我們卻公開質疑黑人球員是否應該允許白人球員贏球？」