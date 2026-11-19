持續在客場征戰的勇士，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷缺陣後陷入泥淖，今天作客達拉斯面對近期苦吞3連敗的獨行俠，外線手感依舊冰冷，全場三分球命中率僅24%，最終以94：116慘敗，在柯瑞傷退後的客場之旅中已苦吞4連敗。

賽前陷入3連敗獨行俠，今天在主場迎戰勇士展現強大反彈氣勢，首節就打出35：25的攻勢，下半場開局更在厄文帶領下打出一波16：2的猛烈攻勢，包含5名不同球員輪流得分，一舉將領先優勢擴大至80：53奠定勝基，最高曾領先達29分，讓比賽早早失去懸念。

獨行俠前鋒佛雷格（Cooper Flagg）此役手感火燙，全場15投11中、罰球8罰俱中，高效攻下全場最高的33分，外帶9助攻、5籃板與3抄截，並成為史上首位達成30分、9助攻且命中率7成以上的20歲以下球員，華盛頓（P.J. Washington Jr.）外線7投5中挹注21分，厄文（Kyrie Irving）也貢獻17分。

勇士全隊則以理查德（Will Richard）攻下18分表現最佳，本季表現搶眼的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）雖進帳13分，但全場18投僅6中，手感並不理想。值得一提的是，此役也是今年選秀會第9順位強森（Morez Johnson Jr.）與第11順位倫德伯格這對前密西根大學冠軍隊友首度在NBA賽場碰頭，不過約翰遜全場出賽15分鐘僅5投1中，表現相對平淡。

勇士自從在對戰火箭一役折損柯瑞後，進攻端群龍無首，在缺乏這位超級巨星的三場完整比賽中，分別輸給對手38分、21分與22分，且連續3戰得分未能破百，寫下球隊近5年來最慘澹的紀錄，且柯瑞預計還需要至少一周的時間才能重返賽場。