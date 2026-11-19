曾率公鹿隊奪冠的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季改披熱火隊戰袍，今天在邁阿密首度迎戰前東家不留情，繳出27分、13籃板和9助攻的「準大三元」成績，率隊最多取得30分領先，全場不曾落後下以137：130奪下6連勝，也賞給公鹿11連敗。

近況正好的熱火，第一節就在湯普森（Klay Thompson）外線連發下取得34：23優勢，第二節更灌進40分，半場打完優勢擴大到74：48。

第三節熱火換米契爾（Davion Mitchell）提供長程砲火，助熱火最多領先達到30分；公鹿第四節雖努力追分，讓下場休息的安戴托昆波重球球場，無奈差距仍太大，最終仍以7分差苦吞11連敗。

米契爾今天三分球7投6中轟下24分，阿德巴約（Bam Adebayo）全場26分有21分集中在上半場，湯普森也貢獻4記三分球在內的13分。

庫茲瑪（Kyle Kuzma） 26分是公鹿最高，和安戴托昆波互換東家的4名前熱火球員，包含赫洛（Tyler Herro）在內，今天合計攻下49分，但球隊開季15場只拿下1勝，寫下2013年後隊史最差的開季前15場紀錄。