湯普森（Klay Thompson）本季加盟熱火隊後，狀態越來越火熱，前勇士隊友格林（Draymond Green）直呼，2019年後第一次看見湯普森這麼開心。

湯普森2019年季後賽遭遇前十字韌帶撕裂，2020-21賽季又遭遇阿基里斯腱斷裂，2021-22賽季奪下生涯第4冠，2023-24賽季結束後離開勇士隊，之後轉戰獨行俠隊表現低迷，如今加入熱火找到球員生涯第二春，今天賽前出賽13場，場均15.5分，每場比賽命中4.1顆三分球，命中率43.4%。

湯普森昔日勇士隊友格林在個人節目中，對湯普森本季的表現給予高度讚賞，「我認為湯普森本季開季的表現簡直不可思議。雖然前3、4場比賽開局不太理想，但從那之後，他就徹底火燙起來。今年他只用13場比賽，投進超過50顆三分球，這是他生涯最快達成這項成績的一次，比過去相同階段的最快進度，還多進大約5到9顆三分球。」

格林進一步指出，「看到他現在的投籃表現，真的很不可思議，整體比賽內容也同樣精彩。更重要的是他展現出的精神狀態，從2019年之後，就沒再看過湯普森帶著這樣的心情打球，他現在展現出對比賽的興奮與喜悅，真的讓人印象深刻。」

談到熱火本季的競爭力，格林也給予肯定，「他們真的非常出色，擁有阿德巴約（Bam Adebayo）這種明星球員，又有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這種超級巨星。他們正在學習如何彼此配合，加上湯普森的表現，他展現出的三分投射，真的讓人看得很過癮。看到我的好兄弟『殺手湯普森』再次大殺四方，真的很美好。」