湖人隊葛萊姆斯（Quentin Grimes）昨天轟出生涯新高47分、投進10記三分球，率隊經延長賽以118：114逆轉黃蜂隊，收下9連勝。賽後最吸睛的細節並非單純手感發燙，而是唐西奇（Luka Doncic）第4節多次直接取消總教練瑞迪克（JJ Redick）的戰術，目的只有一個：把球交給「怪姆斯」。

葛萊姆斯第4節獨拿21分，單節得分還超過黃蜂全隊的17分。湖人一度落後18分，卻在他的外線火力帶動下重燃生機；正規賽最後1.7秒，他接獲唐西奇分球投進追平三分，將比賽拖進延長，瑞迪克賽後透露，唐西奇重返球場後根本不照原本戰術跑，「他一直取消我喊的戰術，說：『不，我要把球給Q，我要把球給Q。』他看得出場上正在發生什麼事。」

瑞迪克還笑說，過去常被討論、甚至被認為不存在的「熱手理論」，這一夜終於得到證實，「今晚絕對是真的。葛萊姆斯進入一種不可思議的投籃狀態。」唐西奇此役手感並不理想，34投13中拿下36分，還陷入犯規麻煩；不過他在關鍵時刻選擇讓出主導權。談到為何不斷找葛萊姆斯，唐西奇說：「他打出感覺了，是他把我們帶回比賽。我們就是要把球給他，這是他應得的。那是一場不可思議的表現，看他打球真的很享受。」

對葛萊姆斯而言，這樣的信任比47分更有意義。他說：「這就是球員想要的事，你希望隊友相信你、鼓勵你。那會讓你更投入，也讓你更有信心去打自己的比賽，唐西奇會在關鍵時刻如此果斷把球交給葛萊姆斯，並非只是相信一名手感火燙的隊友。兩人過去曾在獨行俠並肩作戰，唐西奇早就看過這名後衛接球後毫不猶豫出手、也能在高壓回合冷靜終結的樣子。

葛萊姆斯說：「我們以前在達拉斯也有過類似的比賽。如今繞了一圈又在這裡合作，能在球隊短兵缺將時打出這樣一場比賽，而且最後贏球，感覺就像一個完整的循環。」正因為熟悉，唐西奇在第4節沒有選擇自己接管，而是不斷示意把球交給葛萊姆斯，背後是兩人早已建立的信任。

唐西奇知道隊友敢投，葛萊姆斯也知道，只要自己跑出空檔，那顆球一定會到，他也成為繼布萊恩（Kobe Bryant）後，第2位單場投進至少10記三分球的湖人球員。