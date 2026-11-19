洛杉磯火花隊出售案出現最具情感號召力的競標組合。根據《Sports Business Journal》報導，湖人傳奇中鋒加索（Pau Gasol）有意與已故球星布萊恩（Kobe Bryant）遺孀凡妮莎．布萊恩（Vanessa Bryant）合作，競購WNBA火花隊；若成局，兩個曾共同撐起湖人2冠時代的名字，將以不同形式再次連結洛杉磯籃球。

消息指出，火花多數持有人華特（Mark Walter）開出的出售條件，包含球隊與興建中的訓練中心，整體估值約7億美元、折合新台幣約220億元，將改寫WNBA球隊轉售紀錄，不過這筆競購目前仍未進入公開談判階段。加索透過發言人表示，旗下投資公司一向願意評估合適機會；凡妮莎的代表則回應，她本人尚未和火花進行直接接觸。兩人的合作架構、持股比例與是否有其他投資人加入，都尚未明朗。

加索並非首次投入女子籃球。他是WNBA在2022年完成7500萬美元募資案的投資人之一，該批投資人持有聯盟約16%股權；2023年他也獲頒「科比與吉安娜．布萊恩WNBA倡議獎」，該獎正是表彰推廣女子籃球的貢獻。而對凡妮莎而言，這也不只是一般的職業運動投資，她長年投入Mamba & Mambacita Sports Foundation，曾邀請優涅思庫（Sabrina Ionescu） 、洛伊德（Jewell Loyd）等WNBA球星參與訓練營。若兩人真能接手火花，布萊恩生前重視的女子籃球推廣，也可能從公益領域延伸至球隊經營。

火花隊1997年就是WNBA創始球隊，擁有3座總冠軍。 路透

火花隊1997年就是WNBA創始球隊，擁有3座總冠軍，但近年戰績低迷，2026年僅16勝28敗，已連6季無緣季後賽。華特2014年曾與「魔術」強森（Magic Johnson）等人收購球隊，如今出售案正好碰上WNBA估值快速上漲，讓這支洛城老牌勁旅成為搶手資產。

除加索與凡妮莎外，以女子運動為核心的管理公司Swish Partners、教士隊老闆費利西亞諾（Jose E. Feliciano）與妻子瓊斯（Kwanza Jones）也傳出有意競逐。值得注意的是，Swish Partners曾與快艇討論未來將火花搬進直覺巨蛋（Intuit Dome）的可能性。

火花2024年才和Crypto.com Arena續約至2029年，因此即使新買家有意搬遷，最快也得等到2030年球季。這意味著出售案不只是「誰買下球隊」，還將決定火花未來是繼續留在洛杉磯市中心、或轉往英格塢開啟新篇章。此外加索與布萊恩家族若能再度並肩，故事性當然無可取代；但對火花而言，更重要的是，這支曾見證WNBA起步的洛城球隊，能否藉由新老闆、訓練中心與主場選擇，找回屬於自己的競爭力。