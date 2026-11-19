近期都處在連勝狀態的76人隊與魔術隊今天在奧蘭多交手，其中76人四巨頭中的馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但埃奇庫姆（VJ Edgecombe）頂上火力缺口，全場進帳24分、8籃板、6助攻的亮眼數據，加上比賽最後1分鐘命中關鍵三分球，幫助76人最終以121：116擊敗魔術，收下4連勝。

76人今年開季在新四巨頭加持下打出12勝3敗的佳績登上東區龍頭，其中馬克西至今繳出平均26.5分、5.8助攻、3.3籃板的亮眼數據，成為76人最穩定的進攻點，至於布朗賽季也有平均22.6分的表現。

在一口氣缺少兩名大將的情況下，76人今天作客魔術主場也確實陷入苦戰，上半場魔術就展現多點開花的攻勢，共有3名球員得分來到雙位數，幫助魔術取得69：64領先。

不過易籃後，76人二年級後衛埃奇庫姆挺身而出，他在第四節初一度連得10分，幫助76人不斷縮小落後差距，甚至是在比賽最後5分鐘時成功逆轉戰局。儘管比賽最後2分鐘魔術薩格斯（Jalen Suggs）投進超前比數三分球，但埃奇庫姆（VJ Edgecombe）下一波進攻，隨即在進攻時間終了前回敬一記大號三分球，加上詹姆斯（LeBron James）被「放投」中距離跳投命中，76人一口氣將領先優勢擴大到4分，最終76人也以5分差距中斷魔術4連勝，自己則是收下4連勝。

76人今天以安比德（Joel Embiid）攻下26分、7助攻、6籃板表現最佳，詹姆斯則有22分、6助攻，至於埃奇庫姆則有24分、8籃板、6助攻，與攻下18分的西蒙斯（Anfernee Simons）攜手補上布朗與馬克西缺口。至於魔術則以華格納（Franz Wagner）27分、11助攻、8籃板最佳，薩格斯則拿下18分。