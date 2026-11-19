湖人隊昨天靠著葛萊姆斯（Quentin Grimes）狂轟47分，克服最多18分落後，在延長賽以118：114擊敗黃蜂隊。除了黃蜂教練調度受到質疑外，裁判吹罰也受到關注，聯盟賽後公布的裁判報告中，總共出現4次漏吹，3次對湖人有利。

第一次漏吹出現在第四節剩24秒，湖人以106：110落後，湖人唐西奇（Luka Doncic）碰到球前與黃蜂米勒（Brandon Miller）的手臂出現接觸，應吹唐西奇犯規，但當下吹爭球，湖人有利。

第二次漏吹是第四節剩5.7秒，湖人以108：111落後，湖人唐西奇傳球前走步漏吹，當時球傳給葛萊姆斯投進追平三分球，進入延長賽，湖人有利。

第三次漏吹是延長賽剩1分43秒，黃蜂以114：115落後，黃蜂威廉斯（Grant Williams）防守湖人塞克斯頓（Collin Sexton）上籃時發生接觸，應吹威廉斯犯規但沒有吹，黃蜂有利。

第四次漏吹是延長賽最後19.1秒，黃蜂以114：115落後，湖人塞克斯頓搶球時明顯撞到黃蜂里德（Naz Reid）的臉，導致里德流鼻血，裁判報告認定超出輕微接觸範圍，應吹塞克斯頓犯規但沒有吹，湖人有利。

雖然裁判發生許多誤判，但外界都將焦點放在黃蜂總教練李（Charles Lee）的調度，延長賽將主力球員米勒和懷特（Coby White）冰在板凳上，最後一波更是換上4位替補球員。李賽後解釋，米勒和懷特剛傷癒歸隊，都有上場時間限制。