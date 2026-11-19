馬刺隊昨天以93：105敗給活塞隊，12連勝告終不說，先發後衛哈波（Dylan Harper）第四節剩下53.6秒還受傷提前退場，今天球團宣布哈波將缺席明天和快艇隊的比賽，原因是左髖部酸痛。

哈波第四節剩下1分7秒左右，在沒有碰撞下腳步打滑，沒能接到隊友卡瑟爾（Stephon Castle）的傳球造成失誤，之後倒在地上，比賽在馬刺犯規後才停在53.6秒。哈波躺在地上摸著腿部將近1分鐘，後續雖在隊友強森（Keldon Johnson）和賈西亞（David Jones García）護送下起身離場但腳步蹣跚，中途還停下來休息才再起步。

20歲的哈波退場前攻下20分，另有4籃板和2助攻，但關鍵時刻沒能留在場上助隊挑戰連勝。上季就是球隊要角的哈波，本季14場比賽場均可貢獻18.8分、5.5籃板和4.7助攻，是馬刺打出12連勝的重要成員。

馬刺教練強森（Mitch Johnson）昨天賽後表示，哈波很明顯滑倒，但沒有太多資訊；第一時間前往關心哈波狀況的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也說，希望哈波一切無恙。