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NBA／精心策劃？黃蜂主帥關鍵時刻不讓主力上場 球迷怒轟：FBI必須調查
湖人隊今天克服18分落後，靠著葛萊姆斯（Quentin Grimes）狂轟47分，在延長賽以118：114擊敗黃蜂隊。不過黃蜂詭異的陣容調度成為賽後焦點，網友們紛紛呼籲FBI介入調查。
由於本場比賽是全美直播，加上高人氣的湖人出陣，因此吸引大量球迷關注。黃蜂第三節一度領先18分，但黃蜂末節突然進攻卡死，總教練李（Charles Lee）未及時暫停，看著湖人將比分追近，關鍵時刻黃蜂後衛懷特（Coby White）2罰1中，湖人葛萊姆斯投進追平三分球，進入延長賽。
更弔詭的是延長賽黃蜂兩大主力米勒（Brandon Miller）和懷特都坐板凳，只剩下長人里德（Naz Reid）在外線持球低效率單打，整個延長賽黃蜂只拿3分。關鍵時刻黃蜂發生3次發球失誤，換上前面都沒上場的球員麥克尼利（Liam McNeeley），引發球迷強烈質疑。
賽後部分球迷在社群平台留言，甚至出現「FBI請調查黃蜂總教練」、「FBI請做好你的工作」、「這比賽太誇張」等激烈言論。不過這些僅是球迷對教練調度的質疑，並無證據。
黃蜂總教練李賽後受訪時解釋，米勒與懷特因為受傷剛回來，都有上場時間限制，「隨著他們逐漸從傷勢中復出，我們一直在努力讓他們循序漸進恢復狀態。到了比賽尾聲，我們必須謹慎考量他們目前的身體狀況，畢竟他們才剛從傷勢中復出。」
「身為一名競爭者，總是會忍不住盡一切可能幫助球隊，這兩名球員確實都能為球隊帶來幫助，但我們必須看長遠大局，畢竟這是一個漫長的賽季。」
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