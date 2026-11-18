NBA前傳奇射手史托雅克維奇（Peja Stojakovic）兒子安德烈（Andrej Stojakovic），今天在NCAA賽場打出令人驚奇表現，效力伊利諾大學的他，面對全美排名第5杜克大學，狂轟生涯新高46分，不僅率隊以99：78大勝對手，更刷新杜克主場卡麥隆室內體育館（Cameron Indoor Stadium）近70年的客隊球員單場得分紀錄，甚至超越父親NBA生涯單場最高42分。

現年22歲的安德烈，此役展現驚人進攻效率，上場34分鐘，21投14中，三分球3投2中，罰球20罰16中，繳出46分、6籃板、1助攻及1阻攻的成績，帶領全美排名第10的伊利諾大學，在杜克主場完成一場不可思議的勝利。

ESPN報導，安德烈的46分不僅刷新卡麥隆室內體育館客隊球員單場得分紀錄，也高居杜克隊史對手單場得分榜第2名。原主場客隊得分紀錄，是南卡羅來納大學華勒斯（Grady Wallace）在1957年創下的43分，如今相隔69年終於被改寫。安德烈更只差2分，就能追平杜克傳奇球員葛羅特（Dick Groat）於1952年締造的該場館單場48分最高紀錄。

安德烈的父親史托雅克維奇曾是NBA頂尖射手，生涯3度入選明星賽，並在2011年於獨行俠前身小牛隊奪得總冠軍，之後便結束NBA生涯，他在NBA生涯單場最高得分為42分，如今被兒子在大學賽場一舉超越。

安德烈先前曾效力史丹佛大學、加州大學柏克萊分校，目前已是轉戰伊利諾大學的第二個球季。過去他的表現曾引發外界質疑，如今在全美矚目的強強對決中狂轟46分，不僅證明自己的進攻天賦，也讓外界重新關注這位NBA名將之子的未來發展。