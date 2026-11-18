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NBA／傳勇士可能送走巴特勒或格林 美媒建議：交易來戴維斯
勇士隊本季受到嚴重傷兵問題，但曾打出8連勝讓球迷看見希望。據ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，勇士考慮在交易大限前送走老將巴特勒（Jimmy Butler）或格林（Draymond Green），美國球評柏金斯（Kendrick Perkins）則建議去交易巫師隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）。
史皮爾斯在節目上談到勇士交易的可能，「有些已經待在球隊一段時間的球員，可能會被交易，也有可能出現一些令人意外的交易，例如格林、巴特勒。」
美國球評柏金斯也提議，勇士可以交易來巫師明星長人戴維斯，「勇士正在尋找一名能為球隊帶來提升的球員，讓你們真正有機會加入競爭行列，或幫球隊突破瓶頸，戴維斯就是那個人。外界對戴維斯唯一的批評，就是能不能上場打球，但他現在一直都有上場。」
巫師最近苦吞8連敗，戴維斯本季出賽13場，場均得到24.5分、9.8籃板、2.0助攻、1.2抄截和1.2阻攻，投籃命中率達到50.5%。
戴維斯本季年薪為5845萬美元，明年為球員選項。巴特勒的年薪則是5683萬美元、格林2767萬美元、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）2000萬美元。
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