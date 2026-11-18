溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面對活塞隊首節兩度自拋籃板、接球暴扣，精華畫面掀起熱議；但馬刺隊最終遭逆轉，12連勝中斷。賽後，溫班亞瑪沒有把焦點放在兩記超現實灌籃，而是直指球隊問題，他說：「我認為問題更多是在我們身上。我們沒有做對該做的事，我們本來可以打得更聰明。」

溫班亞瑪此役仍貢獻25分、18籃板，但他更在意的是團隊在關鍵階段失去執行力。談到連勝告終，他說：「這對我們來說是很好的現實提醒。」馬刺本季只要溫班亞瑪在場，攻守都能維持頂尖水準；但他坐到板凳後，對手往往能迅速攻擊禁區、打亂防守節奏。這也是活塞此役成功扭轉戰局的重要環節，問到看著對手在自己休息時拉開攻勢會不會感到挫折，溫班亞瑪展現成熟心態。他說：「我必須專注在自己能影響的事情。即使我不在場上，仍然可以影響隊友。」

總教練強森（Mitch Johnson）也沒有迴避問題，談到活塞的防守時表示：「必須給底特律很多肯定，他們整晚讓我們很難進入想要的進攻區域。他們展現出的身體對抗與心理韌性，對我們來說是很好的回饋。」至於溫班亞瑪不在場時的防守漏洞，強森指出，球隊仍得持續改善防守起點與不同陣容的應對方式，「溫班亞瑪在場與不在場，當然完全不同；但不是有他在場時使用的方式，都能直接套用到其他組合。」

活塞主將康寧漢（Cade Cunningham）賽後則替球隊定調。他說：「他們當然是很好的球隊，但我們更衣室裡，沒有人會害怕任何對手。」這場比賽不會抹去溫班亞瑪兩次自拋自扣的天賦，但也讓馬刺明白，當對手用對抗、壓迫與持續攻擊考驗他們時，真正決定上限的，將不是溫班亞瑪還能做出多少不可思議的動作，而是其他人能否撐起他休息的那些分鐘。