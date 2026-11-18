近期拉出8連勝的聯盟戰績龍頭湖人隊，在今天作客黃蜂隊主場，在兩隊都有主力缺陣的情況下，黃蜂今天雖然整場比賽一路領先，但湖人葛萊姆斯（Quentin Grimes）手感發燙狂轟47分，包括在正規賽結束前投進追平比數三分球，還在延長賽有關鍵防守表現，幫助湖人以118：114逆轉勝出，收下9連勝。

湖人近期雖然拉出一波8連勝，賽前以12勝2敗的佳績排名在戰績榜首位，不過在後衛里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟挫傷持續缺陣下，今年開季表現亮眼的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也因為腿傷缺席今天與黃蜂之戰。至於黃蜂則是包括艾倫（Grayson Allen）、克努佩爾（Kon Knueppel）與施羅德（Dennis Schroder）三名主力都缺陣，且後兩人短期內都無法歸隊。

不過今天首節黃蜂外線火力全開，尤其是米勒米勒（Brandon Miller）與里德（Naz Reid）合計投進4記三分球，兩人分別進帳11分與14分，反觀湖人在少了里夫斯、凱斯勒兩員大將的情況下，首節僅靠唐西奇獨挑大梁，但黃蜂在防守端帶給他高強度的對抗，讓他首節出手12次僅命中4球，黃蜂也取得34：30領先。

儘管接下來兩節，湖人在唐西奇與葛萊姆斯（Quentin Grimes）輪番開砲下，試圖縮小差距，但黃蜂今天在進攻端依舊維持高效率，前三節就轟進15記三分球，加上突破9成的罰球命中率，取得13分領先。

第四節初湖人葛萊姆斯火力再提升，一度連得16分，幫助湖人在最後4分鐘追到僅剩1分差距，儘管懷特隨後跳投命中止血，但唐西奇的三分球命中也讓兩隊回到平手。

關鍵時刻黃蜂先是奧尼爾（Royce O’Neale）投進底線三分球，懷特又補上一記中距離跳投和兩罰1中，幫助黃蜂在比賽最後33秒取得4分領先，不過手感火燙的葛萊姆斯先是完成上籃，又在懷特兩罰一中後，於第四節槍響前投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽兩隊進攻熄火，尤其是灰狼僅靠著里德投進一記三分球，至於湖人除了塞克斯頓（Collin Sexton）兩罰俱中外，唐西奇也投進一記跳投，加上葛萊姆斯關鍵時刻製造黃蜂失誤，最終湖人就以4分差距逆轉勝收下9連勝。

湖人今天以葛萊姆斯投進10記三分球下47分雙雙創下個人生涯新高表現最佳，唐西奇則有36分、6籃板、7助攻。黃蜂米勒攻下全隊最高28分，里德則有23分。