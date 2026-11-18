國王隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）雖因右腳阿基里斯腱斷裂，確定整季報銷，但他並未遠離球隊。近日社群流出畫面，西蒙斯坐著術後使用的膝行滑板車回到國王訓練館，還與同樣在養傷的法國中鋒雷諾（Maxime Raynaud）聊天，展現不錯精神狀態。

這已是西蒙斯完成手術後，第2次被拍到現身球團設施。上周他曾與國王總管派瑞（Scott Perry）交談，這次則主動找雷諾寒暄。兩人同為傷兵，也讓這段畫面多了幾分互相打氣的意味，西蒙斯是在10月18日練習賽進行中受傷，MRI確認右腳阿基里斯腱撕裂，兩天後完成修復手術。國王官方未公布確切復出時程，不過外界普遍預期他將缺席2026-27整季。

這對西蒙斯無疑是沉重打擊。他上季為調整身體與心理狀況整年未出賽，本季原本要在國王迎來重返NBA的機會，季前最後1戰還繳出14分、8籃板、7助攻、1抄截的準大三元，卻在開幕前夕遭逢重傷，雷諾的處境同樣不輕鬆。這名23歲法國長人季前因右膝髕骨半脫位受傷，開季至今仍未出賽。巧合的是，雷諾受傷當下，西蒙斯也曾第一時間上前安慰，告訴他球隊會陪伴他度過難關；如今角色互換，兩人都在復健路上等待回歸。

國王開季戰績低迷，西蒙斯暫時無法提供場上幫助，但持續回到球館、維持與隊友的連結，仍是他漫長復健期的重要一步。對曾歷經背傷、長期缺賽與生涯低潮的西蒙斯來說，下一次真正踏上NBA球場，恐怕將是比復出本身更艱難的考驗。