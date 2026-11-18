馬刺隊今天以93：105敗給活塞隊，不但12連勝告終，先發後衛哈波（Dylan Harper）第四節剩下53.6秒還受傷提前退場，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）直說「討厭這樣」。

哈波第四節尾聲在沒有碰撞下腳步打滑，沒能接到隊友卡瑟爾（Stephon Castle）的傳球造成失誤，之後倒在地上許久，雖在隊友強森（Keldon Johnson）和賈西亞（David Jones García）護送下起身離場，但腳步蹣跚，中途還停下來休息才再起步。

馬刺教練強森（Mitch Johnson）表示，哈波很明顯滑倒，「希望一切無礙，但我們什麼都還不知道。」

第一時間前往關心哈波狀況的溫班亞瑪說：「感覺很糟，這景像很可怕。」他表示知道的和大家一樣多，沒有更多資訊，「所以只希望他一切無恙，我真討厭這情況。」

12連勝告終還傷大將，福克斯（De'Aaron Fox）強調球隊仍會準備好，就像上賽季少了些球員，其他球員仍能挺身而出，「所以，現在看來我們要再做相同的事情。」

20歲的哈波今天退場前攻下20分，全隊僅次於溫班亞瑪，本季14場比賽場均貢獻18.8分、5.5籃板和4.7助攻，是馬刺打出12連勝的重要成員。