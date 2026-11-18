生涯第24季仍在NBA征戰的詹姆斯（LeBron James），近日在家裡蓋了一座半場籃球場，卻意外惹毛妻子莎凡娜（Savannah James）。他笑著坦承，太太的質疑完全有道理，因為自己退役後，這座球場很可能只會留著「占空間」。

詹姆斯日前在與奈許（Steve Nash）主持的《Mind the Game》節目聊到新家工程時說：「我太太現在對我很不爽，而且她是對的。」原來詹姆斯在洛杉磯新宅的健身區外，規畫了一座小型半場。莎凡娜卻直接反問他，這塊空間明明可以有更多用途，「等你不打球以後，你還會出去投幾次籃？」詹姆斯坦言，自己當初規畫時仍抱著球員心態，認為未來能在家隨時投投籃；但回頭想想，他也只能認同妻子的看法，「她完全正確。以後那裡可能只會有一個籃框，放在那邊沒什麼理由。」

不過，詹姆斯仍替這座半場找到幾個可能的主人。他希望大兒子布朗尼（Bronny James）、二兒子布萊斯（Bryce James），甚至未來的孫子能夠使用；如果一家人都沒興趣，乾脆改造成高爾夫推桿果嶺。這座比佛利山莊豪宅，是詹姆斯2020年以3675萬美元、約新台幣11.7億元購入。他在2023年拆除原有宅邸重建，目前工程已接近完工，規畫為兩棟住宅組成的大型家族莊園，半場籃球場也被列入設計。