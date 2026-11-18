前NBA名將「佩賈」史托亞克維奇（Peja Stojakovic）之子小史托亞克維奇（Andrej Stojakovic）今天在NCAA大爆發，帶領全美排名第10的伊利諾大學以99：78大勝排名第5的杜克大學，終結杜克大學主場35連勝，全場狂砍46分，創杜克主場客隊球員最高分紀錄。

「國王五虎」成員佩賈（Peja Stojakovic）。 歐新社

現年49歲的史托亞克維奇是21世紀初期「國王五虎」成員，以頂尖射術聞名，2011年幫助獨行俠隊奪冠後退休。他的兒子小史托亞克維奇也走上籃球這條路，今年是他第4個大學賽季，目前在ESPN的2027年選秀榜排名第59。

小史托亞克維奇全場21投14中，罰球20中16，狂砍46分，無論杜克派出哪名防守球員，都難以阻止他一次又一次突破防線。杜克主場客隊球員最高分紀錄，原本是1957年華勒斯（Grady Wallace）的43分，這項紀錄今天被小史托亞克維奇的46分打破。

杜克大學球場最高分紀錄是杜克傳奇球員格羅特（Dick Groat）1952年的48分，值得一提的是，本場比賽伊利諾大學還少了2名主力球員米爾科維奇（David Mirkovic）和戴維斯（Jake Davis）。

這是杜克大學自1983年3月5日以來，主場遭遇的最大比分差距敗仗，當年由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）領軍的北卡羅來納大學以24分之差擊敗杜克，喬丹那場比賽狂砍32分。

杜克大學總教練謝爾（Jon Scheyer）受訪時直言，「自從我來到這裡以來，不論是身為球員還是教練，我都沒經歷過這樣的比賽，所以必須肯定他們的表現，也必須肯定小史托亞克維奇，他今晚打出一場歷史級表現。」