NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）從不避諱喬丹（Michael Jordan）是自己少年時期的偶像，甚至連23號球衣都深受影響。不過他近日卻坦言，年少時太想成為「下一個喬丹」，反而在投籃動作中養成至今仍難完全擺脫的壞習慣。

詹姆斯在與奈許（Steve Nash）主持的《Mind the Game》節目中，回顧自己投籃技術的起點。他說：「我的投籃旅程基本上就是看著喬丹，但我當時沒意識到，他投籃時有多麼平衡。」詹姆斯指出，小時候眼裡只看見喬丹招牌的後仰跳投，沒有看見動作背後的核心力量、身體控制與長年訓練，他說：「我看見的只有後仰。高中一年級時，我已經開始投後仰跳投，而且還投得進；但我不知道，自己其實正在養成一些壞習慣。」

奈許追問，詹姆斯是否曾在無人防守時，仍硬要後仰，只因為想打得像喬丹？詹姆斯毫不猶豫回答：「完全是。」他更笑著承認，即使到了生涯第24季，自己的跳投有時仍會不自覺向後傾，這段分享不是批評偶像，反而凸顯喬丹後仰跳投最難被模仿的核心。外界看到的是滯空、仰角與飄逸出手，但真正的關鍵其實是他在空中的重心控制；同樣是後仰，喬丹並非失去平衡後勉強出手，而是在穩定基礎上創造投籃空間。

詹姆斯進入聯盟初期，跳投一度是外界最常質疑的環節。後來他在騎士隊時期，與助理教練簡特（Chris Jent）、總教練布朗（Mike Brown）反覆練習基本動作，從腳步、接球姿勢到出手節奏重新建立「投籃平台」，才逐漸把中距離與外線變成可靠武器，如今詹姆斯早已不必活在喬丹的影子下，但他這次的自白，反而讓人看到一名歷史級球星最真實的一面：即使天賦驚人，也曾在自家後院倒數計時、刻意往後倒著出手，只因為那看起來像喬丹。