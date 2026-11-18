灰狼隊連2天在主場迎戰拓荒者隊，先發中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天一分未得，但灰狼最後8.1秒靠著抄截和快攻反超，萊爾斯（Trey Lyles）賞給拓荒者老將里拉德（Damian Lillard）再見火鍋，以106：105氣走拓荒者，連兩天拿下勝利。

拓荒者主力前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）因傷缺陣；灰狼庫明加（Jonathan Kuminga）也受傷休息。拓荒者首節只拿17分，但第二節外線手感恢復扳回戰局，兩隊一路激戰至第四節，出現一個罕見畫面，戈貝爾疑似假摔，小鮑爾（LaMelo Ball）疑似不滿戈貝爾擋住進攻路線，用右手把戈貝爾推走。

最後8.1秒拓荒者領先1分，但發球被小鮑爾潑掉，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）跑快攻擺進2分。拓荒者最後一擊交給老將里拉德，他竟選擇上籃，慘遭灰狼前鋒萊爾斯封阻，結束比賽。

灰狼多森姆（Ayo Dosunmu）是本場表現最佳的球員，19投11中，三分球11中7，狂轟30分。麥克丹尼爾斯也進帳22分，小鮑爾則是18分9籃板。戈貝爾只打22分鐘，3投0中，罰球2中0，沒有分數進帳，這是本季戈貝爾首次得分掛蛋、第5次單場沒進球，這5場比賽灰狼2勝3敗。

拓荒者部分，昨天只拿9分的里拉德今天砍下全隊最高25分，哈勒戴（Jrue Holiday）板凳出發有23分進帳，中國長人楊瀚森（Yang Hansen）坐滿板凳。