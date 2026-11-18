馬刺隊是NBA狀況最佳的勁旅，今天尋求13連勝踢到鐵板，面對陣容不完整的活塞隊浪費最多14分領先，就算當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出25分、18籃板的大號「雙10」表現，仍遭活塞以105：93踢館成功。

除被中斷隊史次佳12連勝，馬刺「二年級生」哈波（Dylan Harper）第四節尾聲在沒有碰撞下腳步打滑，拉傷退場，關鍵時刻沒能助隊追分。哈波倒在地上許久，之後在隊友攙扶下起身離場，腳步蹣跚下還中途停下來休息才再起步。

哈波第四節無碰撞拉傷退場，傷情恐影響追分。 路透

哈波貢獻20分是馬刺次佳，在他第四節發揮下，馬刺一度將兩位數差距追到90：95，但活塞康寧漢（Cade Cunningham）投進高難度中距離，詹金斯（Daniss Jenkins）再飆三分彈，將領先再擴大到兩位數。馬刺雖有卡瑟爾（Stephon Castle）回敬外線，但詹金斯單場第3記三分球命中，哈波又傷退，追分氣焰全被澆熄，讓活塞帶走重要勝利。

康寧漢攻下全場最高27分，詹金斯貢獻25分，聯手助隊克服首節6：18的開賽劣勢，賞給馬刺本季第3敗。