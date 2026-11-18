Stephen Curry 位置 後衛 得分 27.8 籃板 3.7 助攻 3.9 抄截 0.9

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）剛在休季簽下2年1.16億美元延長合約，將效力至個人生涯第20季；不過38歲的他近日接受《ESPN》專訪時坦言，這份合約很可能是自己最後一份球員合約。正當勇士想把握「柯瑞最終章」再拚一次冠軍時，柯瑞右腹斜肌撕裂、巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）長期養傷，球隊也在缺少一哥後吞下3連敗，現實顯得格外殘酷。

柯瑞在專訪中表示，簽下延長合約時，自己早已有心理準備，「我想過，這可能會是、甚至就是最後一份合約，我不怕說出來。」不過他並未設定退休時間表，也保留繼續征戰的可能，「或許我會讓自己感到意外，還想繼續打下去。」這份合約除了讓柯瑞的未來更明朗，也替勇士保留了一些薪資操作彈性；他少拿部分薪資，換取最後一年球員選項。對勇士而言，這不只是一張合約，而是一段王朝末期的共同承諾：讓柯瑞以勇士球員身分，走完生涯最後幾年。

柯瑞也坦言，若有一天身體狀況需要自己轉為輔助的板凳角色，他不會因為自尊而排斥。他說：「我想贏球。無論那代表什麼，你都必須依照眼前的情況做決定。」但以他目前仍能改變比賽的能力，勇士短期內顯然還是得圍繞著他運轉，問題是，時間與傷勢正在逼近。柯瑞上季因右膝「跑者膝」缺席27場，勇士最終以37勝45敗無緣季後賽。當時他一度擔心，膝蓋問題會不會降低自己在場上的能力；本季休季訓練也因而調整，降低高強度衝刺與跑動負荷，球隊更把他的上場時間控制在約28分鐘，且不讓他出賽背靠背。

這套保護計畫原本似乎收到成效。柯瑞開季前10戰後曾帶隊打出8連勝，並在對魔術隊一役攻下41分，超越詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan），成為NBA史上35歲後40分場次最多的球員，然而，他在11日對火箭隊的比賽首節拉傷右腹斜肌，雖一度咬牙留在場上、甚至投進三分球，最後仍因劇痛退場。勇士預期他可能缺陣接近1個月，這段時間也讓球隊的脆弱被完全放大。

勇士在柯瑞傷退後，先以85：123慘敗馬刺隊38分，接著又以94：115輸給鵜鶘隊。加上對火箭一戰，勇士目前吞下3連敗，戰績降至8勝6敗。少了柯瑞的「柯有引力」與持球組織，勇士的進攻立刻失去方向，近兩戰都被對手開局打爆，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，球隊目前必須重新尋找可用的陣容搭配；而最大的難題，是在柯瑞回歸前如何存活。巴特勒與穆迪都還在復健，預計要到季中才有機會回來，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則暫時離開球場處理個人狀況，勇士帳面上有超過1.5億美元薪資正處於無法出賽狀態。

這也讓新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）被迫提前承擔進攻責任，這位超級菜鳥近兩戰從對馬刺僅3分、到對鵜鶘轟下28分，正是勇士現況的縮影：他有天賦，也有未來性，但在生涯剛起步時，就得面對原本屬於柯瑞的防守壓力與進攻期待。柯瑞沒有說過本季或這份合約結束後一定退休，但他已不再迴避「終點正在靠近」這件事。他說，自己想好好感受當下，不想在日復一日的比賽中錯過正在發生的事情。

對勇士來說，接下來的每一場比賽都不只是等待柯瑞傷癒，更是與時間賽跑。王朝的最後一章尚未落幕，但在柯瑞仍能打出MVP級表現、身體卻一次次發出警訊的交錯下，這支球隊究竟還有多少次衝冠機會，已成為最現實的問題。

勇士隊近況與未來賽程