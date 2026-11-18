美國職籃NBA球星詹姆斯今天控告運動博彩研究App「Bron」，指這款App近期在廣告中，未經授權擅自使用他的綽號和AI生成的分身，涉嫌侵害商標權，還讓人誤以為他下注NBA。

路透社報導，目前效力於費城76人的前鋒詹姆斯（LeBron James）在向紐約曼哈頓（Manhattan）聯邦法院提出的訴狀中表示，身為「全球辨識度最高的人物之一」，他一向嚴格保護個人形象、慎選代言對象，而他為產品或企業代言的身價動輒高達數千萬美元。

訴狀指出，詹姆斯的代言「具有無可取代的價值…而這正是被告決定把它全部偷走並據為己有的原因」，2名Bron共同創辦人也同列被告。

詹姆斯要求法院下達禁制令，命被告停止使用Bron這個名稱，並支付金額未定的補償性與懲罰性損害賠償。

詹姆斯對Bron近期的一波廣告提出異議。他表示，廣告中出現AI生成的詹姆斯，不僅使用他的聲音，還身穿印有他的綽號Bron和23號背號的球衣、身上更有著他的刺青，甚至在手機上瀏覽針對其他NBA球員的賭盤下注項目。

訴狀說，這類畫面「錯誤傳達出詹姆斯先生對NBA比賽及NBA球員表現進行投注或考慮投注的訊息，而這正是NBA規定明令禁止的行為」。

詹姆斯表示，他在運彩和預測市場領域「格外謹慎」，而且已和預測市場平台Polymarket建立「獨家代言關係」。

訴狀指出，同為NBA超級球星、也是詹姆斯在洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）時期隊友的唐西奇（Luka Doncic），同樣出現在Bron的廣告中，並已寄出要求停止侵權的律師函。

訴狀寫道：「AI的進步降低了技術門檻，若不依法遏止，恐使這類竊取與盜用行為變得司空見慣。被告必須為蓄意行為承擔法律後果，以免類似事件再次發生。」

Bron未立即回應置評請求。