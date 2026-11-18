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NBA／老鷹止敗卻有傷情 麥凱倫小腿拉傷先休4周
老鷹隊麥凱倫（CJ McCollum）前天碰公鹿隊雖完賽卻成傷兵，今天球團宣布是左小腿拉傷，至少要休息4週。
老鷹前天以113：106止住2連敗，麥凱倫卻成傷兵，且不確定傷勢是在哪個時間點出現。麥凱倫全場出賽30分鐘，攻下平全隊最高的20分外帶4籃板、4抄截，但賽後檢查是左小腿拉傷，將在休息4週後再進行評估。
35歲的麥凱倫上季從巫師隊轉戰老鷹，本季場均出賽26.4分鐘，場均成績是14.5分、3.9助攻。
不只麥凱倫，老鷹前鋒紐威爾（Asa Newell）也是開季不久就成傷兵，他先是出現左腳腳趾傷勢，近一步檢查發現足底撕裂，周二才剛在紐約進行了手術，預計將缺席4個月。
紐威爾去年選秀會首輪第23順位被鵜鶘隊選中，隨即被交易到老鷹，不過新賽季只打5場就成掛免戰牌。
老鷹目前戰績8勝6敗，在東區排名第五。
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