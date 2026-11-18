兩度獲得總冠軍賽MVP的暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard），新賽季只打兩場比賽就成傷兵，暴龍球團月初雖宣布雷納德已經完成左膝腫脹的治療，並將在多倫多主場重返賽場，代表歸期將近，但今天又宣布，雷納德至少會再休息一週，復出時程一延賽延。

35歲的雷納德開季前兩戰助隊打下連勝後，台灣時間從10月24日後就因左膝腫脹問題休兵。雷納德過去的傷病史是右膝，動過多次手術治療半月板和前十字韌帶，這次左膝不適後曾進行MRI檢查，顯示沒有結構性損傷，不過球團宣布要再休一週，代表目前已經缺陣11場的雷納德，至少會再免戰4場。

雷納德是暴龍2019年奪下隊史總冠的總冠軍賽MVP，接續就轉戰快艇隊6個賽季，今年才透過交易重返暴龍，並同意簽下2年1.15億美元的頂薪合約。

回到多倫多的第一個賽季，雷納德開季前兩戰場均成績是19.5分、7.5籃板和3.5抄截；他缺席後的11場比賽，暴龍只拿下3勝，近期更吞下一波4連敗，再休一週無疑是利空消息。