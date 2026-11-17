拓荒者隊中國長人楊瀚森11月8日面對馬刺隊，繳出12分10籃板好表現。不過接下來幾乎都被冰在板凳上，引發中國球迷強烈不滿。今天比賽淪為執行犯規戰術的球員，出場7分鐘就累積5次犯規，得到3助攻1籃板1抄截，沒分數進帳，讓中國網友和媒體再度炸鍋。

第四節還剩7分28秒時、拓荒者落後灰狼19分，主力陣容全提前下場休息，楊瀚森獲得上場機會，但拓荒者主帥諾里（Micah Nori）安排楊瀚森對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）實行犯規戰術，楊瀚森連3回合故意犯規，領到5次犯規。最終拓荒者仍以98：106輸球。

陸媒《體壇周報》記者孔德昕賽後發文質疑：「楊瀚森傻了，我也傻了。7分28秒垃圾時間全替補，讓楊瀚森砍戈貝爾，這是希望拉戈貝爾的罰球命中率？ 還是諾里就是設計這種奇招，覺得能縮小分差再讓主力回來打？」

中國網友也紛紛表達不滿，「讓小楊連3次主動犯規也不讓親兒子卡爾森（Branden Carlson）或別人分攤犯規，很明顯了」、「純來噁心人的」、「教練真是神人一個」。

值得一提的是，14日拓荒者擊敗國王隊，楊瀚森沒獲得上場機會，賽後拓荒者官方社群帳號發布「楊瀚森拖行李箱離去」的背影照，引發許多中國球迷出征。近日部分中國球迷在X上和拓荒者球迷論戰，今天也發生許多爭執。