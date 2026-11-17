太陽隊昨天在主場輸給湖人隊，今天馬上飛到丹佛與金塊隊交手，靠著兩倍進攻籃板，以117：105贏下比賽。這是太陽本季第3次在背靠背第二戰贏球，也是本季客場首勝。

首節雙方手感都不好，太陽第二節外線開火，替補後衛格里斯佩（Collin Gillespie）和肯納德（Luke Kennard）投進5顆三分球，半場打完領先3分。

太陽後衛格林（Jalen Green）本季狀態不佳又陷入交易流言，連2場末節被冰在板凳，今天終於在第三節爆發，單節上演2次抄截，拿下9分。太陽逐漸掌控比賽節奏，第四節一度領先19分，儘管金塊穆雷（Jamal Murray）單節狂轟18分，仍無法扳回比賽。

太陽全隊7人得分上雙，當家球星布克（Devin Booker）手感不佳14投僅5中，但靠罰球拿下20分，外帶8助攻。格林和布里吉斯（Miles Bridges）都貢獻16分。金塊方面，穆雷砍進28分，約柯奇（Nikola Jokic）得到28分15籃板7助攻，發生7次失誤。

曾是金塊2023年奪冠成員的太陽控衛格里斯佩，今天接受記者杜蘭多（Bennett Durando）訪問時透露，仍和約柯奇保持聯繫，「他今天早上傳簡訊給我，他大概每2周就會傳一次簡訊，幾周前他還在凌晨2點半打電話給我。我當時心想：『你到底想幹嘛？我要睡覺了。』」

格里斯佩回顧自己效力金塊的時光，「我當時想留在這，他們選擇不同的方向，沒有關係，我沒任何怨恨，我非常感激他們。其實他們沒必要第一年就把我留下來，後來選擇不同的方向，這對我來說反而是更好的結果，我對自己目前的狀態非常開心，對雙方來說都是很好的結果。」