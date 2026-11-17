76人隊布朗（Jaylen Brown）在今天對戰籃網比賽中，意外因頭部撞傷而上演一段有趣插曲，在接受治療後戴著頭帶重返球場，竟突然對著隊友擺出一連串「忍者」動作，逗得板凳席笑聲不斷，這段影片迅速在網路瘋傳，布朗賽後更笑稱，未來或許會繼續展現自己武術身手。

76人此役以135：123擊敗籃網，不過比賽進行到第4節時，布朗與籃網前鋒藍道（Julius Randle）發生猛烈碰撞，額頭撞上對方嘴部，當場血流不止，一度令人擔心他可能提前退場。

所幸布朗在接受治療後，僅缺席約3分鐘比賽時間，便戴著保護傷口的頭帶重新上場。沒想到他不僅沒有受到驚嚇，反而利用這身特殊造型，在隊友面前模仿忍者動作，讓原本緊張的氣氛瞬間變得輕鬆。

談到這段逗趣畫面，布朗表示，「我只是在跟那些傢伙開玩笑。他們一直拿這件事開玩笑，所以你也得配合一下。佛爾（Tacko Fall）說了一些笑話，我想馬克西（Tyrese Maxey）也是。」

布朗接著笑說，「這可能會變成以後固定出現的東西，你懂我的意思嗎？我本來就有在練武術，也許現在是時候展現一下了。」

布朗今年休賽季遭波士頓塞爾蒂克交易至76人，必須重新適應球隊環境，並與詹姆斯（LeBron James）等球星建立默契。如今他能夠自在地與隊友開玩笑，也展現逐漸融入費城休息室的另一面。

布朗此役攻下31分、13籃板及4助攻，幫助76人收下3連勝。儘管後續因左腿後肌緊繃再度退場，仍不減他賽後的幽默心情，而這段意外誕生的「忍者秀」，也成為球隊贏球之外的另一個話題。