與前勇士隊總教練傑克森。 美聯社

國王隊開季戰績慘澹，近期吞下6連敗後以1勝12敗排名西區倒數第2，總教練克里斯蒂（Doug Christie）的帥位壓力持續升高。名記者史坦（Marc Stein）指出，若國王最終決定換帥，前尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）與前勇士隊總教練傑克森（Mark Jackson），都已被聯盟圈視為可能人選。

不過，這不代表國王將立刻做出決定。據《The Athletic》記者艾米克（Sam Amick）消息，球團目前傾向避免季中換帥，希望維持新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）的成長環境穩定；但若連敗持續擴大，管理階層仍可能被迫重新評估。

國王上季傷兵問題嚴重，本季又持續陷入陣容不整，加上西蒙斯（Ben Simmons）整季報銷、雷諾（Maxime Raynaud）開季因膝傷缺陣，讓克里斯蒂帶隊處境不佳。不過1勝12敗已讓球迷耐心逐漸耗盡，克里斯蒂也坦言，教練的位子本來就沒有不燙的一天，他說：「這張椅子永遠都是熱的，所以其實沒什麼差別。當然我們想贏球，沒有人比我更想贏，因為戰績不會記在球員數據上，而是記在教練的名字旁邊。」

現年68歲的錫伯杜，是目前市場上履歷最完整的教頭之一。他曾執教公牛、灰狼與尼克，最具代表性的成績是在紐約執教5季，帶領尼克4度打進季後賽，並在2025年率隊闖進睽違25年的東區冠軍賽。雖然最終遭尼克解職，但他強調防守、紀律與高強度執行力的風格，正是國王目前最欠缺的元素。

傑克森則有另一層特殊意義。他在2011年至2014年執教勇士，雖未帶隊奪冠，卻是柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）早期成長的重要推手，勇士在他任內連兩年打進季後賽，之後由柯爾（Steve Kerr）接手開啟王朝。

值得一提的是，國王老闆蘭納戴夫（Vivek Ranadivé）長年欣賞傑克森，2022年球隊尋找總教練時，傑克森也曾是最後階段人選之一，最終由布朗（Mike Brown）勝出。如今若國王再度啟動選帥程序，這段未竟之緣可能重新浮上檯面。

克里斯蒂目前處在合約保證期最後一年，國王短期內仍想把重心放在阿卡夫的養成，而非為了止血倉促做出變動；但在1勝12敗的現實下，錫伯杜與傑克森的名字已先被放進討論名單。國王接下來每一場比賽，恐怕都不只關乎勝負，也攸關克里斯蒂還能擁有多少時間。