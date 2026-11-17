灰狼隊今天在主場迎戰拓荒者隊，小將夏農（Terrence Shannon Jr.）狂轟生涯新高的34分，幫助球隊以106：98拿下勝利。灰狼雖然贏球，但戈貝爾（Rudy Gobert）的表現再度受到討論。

拓荒者開局就打出12：2攻勢，但灰狼迅速穩住陣腳，以平手局面結束第一節。第二節拓荒者阿夫迪亞（Deni Avdija）砍進14分，夏農則是砍進13分，幫助灰狼半場打完領先8分。

下半場灰狼持續壓制拓荒者，第四節一度領先20分，庫明加（Jonathan Kuminga）剩不到7分鐘時右肩受傷提前離場，雖然拓荒者將分差縮小，灰狼仍以8分之差收進勝利。

夏農替補出戰35分鐘，11投8中，罰球16中15，得到生涯新高的34分。戈貝爾拿到18分15籃板，小鮑爾（LaMelo Ball）全場13中2，僅6分進帳。拓荒者則是阿夫迪亞攻下27分表現最佳，里拉德（Damian Lillard）只拿9分。

今天比賽有球迷對夏農高喊MVP，對此夏農笑說：「不，那是愛德華（Anthony Edwards）才對。」

戈貝爾稱讚夏農：「他的速度真的非常快，只要他在轉換快攻中跑起來，基本上很難有人能阻止他。真的很替他高興，他前幾場比賽打得不太好，而且我們也有球員受傷，我們需要他。」

值得一提的是，本季只要戈貝爾有進球，灰狼戰績9勝0敗；戈貝爾沒進球時1勝3敗。第二節尾聲戈貝爾持球推快攻，左邊有麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）空檔，右邊有小鮑爾空檔，結果戈貝爾直接把球傳出界，小鮑爾忍不住做出超無奈反應，球迷們也看傻眼。