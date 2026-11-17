勇士隊新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）日前在馬刺隊主場吞下38分慘敗後，坐在板凳與休息室低頭不語、用毛巾蓋住頭的畫面，成為勇士近期低迷的縮影。少了柯瑞（Stephen Curry）後，這名才打完13場NBA比賽的24歲菜鳥，突然得扛起進攻主軸的重擔；即使今天轟下全場最高28分，勇士仍以94：115不敵鵜鶘隊，苦吞3連敗。

勇士日前以85：123慘敗給馬刺，倫德伯格全場13投僅1中、只拿3分，正負值慘烈的-40。他賽後自責表示，那是自己最糟糕的表現之一，感覺辜負全隊，也直言不會忘記這場慘敗。

兩天後作客鵜鶘，倫德伯格迅速反彈，23投9中、三分球9投2中，攻下28分、8籃板、3助攻，卻也發生4次失誤。勇士開局就以11：35大幅落後，全場投籃命中率僅33.3%、三分球46投11中，即使倫德伯格努力撐住火力，仍無法阻止球隊連兩戰慘輸超過20分。

倫德伯格近期的角色劇烈改變，源自柯瑞右腹斜肌撕裂、至少兩周後才會接受重新評估。勇士少了最重要的持球創造者與外線牽制力，倫德伯格和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）被迫承擔更多持球與得分責任。

格林（Draymond Green）賽後替這位菜鳥說話，認為球隊不能把所有期待都壓在倫德伯格身上，「我們必須依賴他，但也必須降低期待。要他在生涯第13場比賽就去接替柯瑞的角色，這對他不公平。依賴他是必要的，但要降低我們對他的要求，讓他可以自然融入。現在我們給他的壓力太大了，生涯才第13、14場比賽，這真的很難應付。」

被問到壓力是否來自外界或球團內部時，格林直言兩者都有，「我認為是所有事情，但我們只能控制自己能控制的部分，外面的聲音我們管不了。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）承認，柯瑞缺陣後，球隊必須持續實驗陣容組合，「少了柯瑞，我們正在尋找能發揮作用的組合，必須找出能提供投射、空間與切入的搭配。」