熱火隊打出團隊籃球，今天全隊8人得分上雙，以128：110擊敗西區勁旅火箭隊，豪取5連勝，登上東區第4。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）也稱讚昔日勇士隊戰友湯普森（Klay Thompson）對熱火的幫助。

火箭首節只進帳15分，陷入14分落後。第二節杜蘭特手感恢復砍進10分，但熱火維金斯（Andrew Wiggins）單節飆進3記三分球，幫助熱火帶著16分領先結束上半場。

下半場火箭靠9：2攻勢縮小分差，但熱火替補長人波提斯（Bobby Portis）發威連得7分。第三節打完熱火領先已達20分，火箭主力末節沒有再上場，終場以18分之差落敗。

熱火全隊8人得分雙位數，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下最高的20分13籃板，米契爾（Davion Mitchell）得到16分10助攻4抄截，湯普森和維金斯都貢獻17分。火箭方面，申根（Alperen Sengun）拿下23分7籃板，杜蘭特砍進22分。

杜蘭特盛讚湯普森加盟熱火後，將球隊提升到另一個層次，「湯普森可以適應任何球隊，也能和任何球員搭配。他是一名適應性非常強的球員。我認為湯普森非常無私，而且不需要大量運球，也不需占用太多球權，就能發揮自己的進攻能力。」

杜蘭特接著說：「只要隊友願意尋找他的空檔、幫他設立掩護，並隨時注意他的位置，他就有能力讓整隊提升到另一層次。這正是湯普森目前在熱火做到的事。」