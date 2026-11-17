76人隊41歲老將詹姆斯（LeBron James）輪休，不過仍靠安比德（Joel Embiid）和布朗（Jaylen Brown）合砍70分，以135：123打敗籃網隊。由於塞爾蒂克隊輸給魔術隊，讓3連勝的76人重返東區第1。

76人第二節轟出23：8攻勢，單節狂攻45分，半場打完安比德就有24分進帳，布朗繳出19分10籃板，76人取得19分領先。

第三節籃網展開反撲，先是將分差縮小到10分，末節更是一度追到4分差，但關鍵時刻安比德飆進三分球，成功殺死比賽。

安比德全場22投13中，拿下37分。布朗砍進31分13籃板，馬克西（Tyrese Maxey）得到24分9助攻。

籃網方面，藍道（Julius Randle）拿下全隊最高的33分，波特（Michael Porter Jr.）有25分，特勞雷（Nolan Traore）進帳23分。