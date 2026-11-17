聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯輪休沒差！76人三星合砍94分退籃網返東區王座
76人隊41歲老將詹姆斯（LeBron James）輪休，不過仍靠安比德（Joel Embiid）和布朗（Jaylen Brown）合砍70分，以135：123打敗籃網隊。由於塞爾蒂克隊輸給魔術隊，讓3連勝的76人重返東區第1。
76人第二節轟出23：8攻勢，單節狂攻45分，半場打完安比德就有24分進帳，布朗繳出19分10籃板，76人取得19分領先。
第三節籃網展開反撲，先是將分差縮小到10分，末節更是一度追到4分差，但關鍵時刻安比德飆進三分球，成功殺死比賽。
安比德全場22投13中，拿下37分。布朗砍進31分13籃板，馬克西（Tyrese Maxey）得到24分9助攻。
籃網方面，藍道（Julius Randle）拿下全隊最高的33分，波特（Michael Porter Jr.）有25分，特勞雷（Nolan Traore）進帳23分。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。