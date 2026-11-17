勇士隊上次與鵜鶘隊交手大勝51分，沒想到今天勇士首節就被打爆，團隊18投2中，只拿11分，比賽提前進入垃圾時間，鵜鶘以115：94拿下勝利，結束6連敗；勇士則苦吞3連敗。

鵜鶘上一場輸勇士51分，今天勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）上一戰表現低迷後變髮圖強，結果成效不彰，首節勇士團隊18投2中，其中三分球13中1，只拿11分，陷入26分落後。

第二節情況未能好轉，勇士團隊22投6中，靠著11顆罰球命中才沒有讓分差擴大，落後25分結束上半場。第三節倫德伯格恢復狀態，單節獨拿14分，但未能改變比賽戰局，第四節勇士提前換上板凳球員，進入垃圾時間吞下敗仗。

鵜鶘比伊（Saddiq Bey）攻下全隊最高的23分，後衛費爾斯（Jeremiah Fears）繳出19分10助攻10籃板的大三元，中鋒昆恩（Derik Queen）拿下17分10籃板，威廉森（Zion Williamson）則有16分。

勇士方面，倫德伯格23投9中，進帳28分8籃板3助攻，外帶2火鍋1抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）得到15分。